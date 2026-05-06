Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Ветеринар рассказала, правда ли, что кошки лечат болезни, ложась на больное место

Ветврач Фроленко: мурлыканье кошки может облегчить боль человека
Julian Stratenschulte/Global Look Press

Научных доказательств, что кошки умеют диагностировать и лечить болезни, не существует. Однако истории об улучшении здоровья после участия питомца рассказывают многие владельцы. Что происходит на самом деле, когда кошки ложатся на больное место, «Газете.Ru» объяснила ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

По словам ветврача, правда где-то посередине. Кошки не лечат в прямом смысле слова, но сам факт их присутствия оказывает психотерапевтическое воздействие и облегчает боль. Кроме того, частота, с которой они мурлычут, находится в диапазоне от 22 до 44 Гц. Вибрации такой частоты могут способствовать облегчению боли.

«Можно сказать, что кошка, урча на больном месте, создает естественный физиотерапевтический эффект. Но важно понимать: она делает это неосознанно, просто выражая свое удовольствие», — уточнила ветеринар. Не стоит забывать и о самовнушении – если хозяин искренне верит, что питомец его лечит, это тоже положительно влияет на выздоровление.

Если же говорить о более научных причинах, почему кошки ложатся на больное место, то их несколько. Первая – воспаленные участки тела имеют более высокую температуру, и питомцы приходят полежать на более теплом месте.

Еще одна причина — так называемый «молочный шаг», когда кошка лапками топчет хозяина. Для нее это жест комфорта и безопасности, но для человека такой массаж также может быть приятным и расслабляющим.

Ранее ветеринар запретил будить кошек, когда они дергаются во сне.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!