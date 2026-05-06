Ветеринар рассказала, правда ли, что кошки лечат болезни, ложась на больное место

Научных доказательств, что кошки умеют диагностировать и лечить болезни, не существует. Однако истории об улучшении здоровья после участия питомца рассказывают многие владельцы. Что происходит на самом деле, когда кошки ложатся на больное место, «Газете.Ru» объяснила ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

По словам ветврача, правда где-то посередине. Кошки не лечат в прямом смысле слова, но сам факт их присутствия оказывает психотерапевтическое воздействие и облегчает боль. Кроме того, частота, с которой они мурлычут, находится в диапазоне от 22 до 44 Гц. Вибрации такой частоты могут способствовать облегчению боли.

«Можно сказать, что кошка, урча на больном месте, создает естественный физиотерапевтический эффект. Но важно понимать: она делает это неосознанно, просто выражая свое удовольствие», — уточнила ветеринар. Не стоит забывать и о самовнушении – если хозяин искренне верит, что питомец его лечит, это тоже положительно влияет на выздоровление.

Если же говорить о более научных причинах, почему кошки ложатся на больное место, то их несколько. Первая – воспаленные участки тела имеют более высокую температуру, и питомцы приходят полежать на более теплом месте.

Еще одна причина — так называемый «молочный шаг», когда кошка лапками топчет хозяина. Для нее это жест комфорта и безопасности, но для человека такой массаж также может быть приятным и расслабляющим.

