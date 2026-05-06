Россиянам позволят сохранять номер мобильного телефона при переезде

Правительство России установило возможность сохранения мобильного номера при переезде в другой регион. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион», — рассказали в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что абоненту необходимо обратиться к своему оператору связи, чтобы воспользоваться межрегиональным переносом номера.

2 марта директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов рассказал, что смена номера мобильного телефона может представлять угрозу безопасности.

Он обратил внимание, что сегодня телефонный номер является идентификатором личности, так как он привязан к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. Эти связи не исчезают, когда номер «уходит» к другому человеку. Поэтому предыдущий владелец должен вовремя отвязать номер от аккаунтов, так как новый абонент имеет техническую возможность запросить восстановление пароля, рассказал специалист.

