Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиянам позволят сохранять номер мобильного телефона при переезде

Кабмин РФ установил возможность сохранения мобильного номера при переезде
Shutterstock/Olezzo

Правительство России установило возможность сохранения мобильного номера при переезде в другой регион. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион», — рассказали в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что абоненту необходимо обратиться к своему оператору связи, чтобы воспользоваться межрегиональным переносом номера.

2 марта директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов рассказал, что смена номера мобильного телефона может представлять угрозу безопасности.

Он обратил внимание, что сегодня телефонный номер является идентификатором личности, так как он привязан к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. Эти связи не исчезают, когда номер «уходит» к другому человеку. Поэтому предыдущий владелец должен вовремя отвязать номер от аккаунтов, так как новый абонент имеет техническую возможность запросить восстановление пароля, рассказал специалист.

Ранее россиянам рассказали, как защитить стационарные телефоны от мошенников.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!