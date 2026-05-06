Во Владивостоке задержали главу филиала «Нацрыбресурса»

Во Владивостоке суд отправил под домашний арест руководителя Приморского филиала ФГУП «Нацрыбресурс». Его подозревают в превышении должностных полномочий при использовании федерального имущества, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства, которая выявила нарушения при эксплуатации портовой инфраструктуры. В ходе нее выяснилось, что один из объектов — пирс рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы — продолжал использоваться коммерческой организацией после прекращения действия договора аренды. В прокуратуре добавили, что ранее сооружение передали ООО «Альбатрос» для использования, однако обязательства по инвестициям, включая ремонт, выполнены не были. В результате договор с организацией расторгли в судебном порядке.

Несмотря на это, доступ к пирсу фактически сохранился. По данным прокуратуры, контроль со стороны филиала ФГУП «Нацрыбресурс» оказался недостаточным, и компания продолжила работу на пирсе, предоставляя платные услуги по швартовке и техническому обслуживанию судов. В результате незаконного использования объекта сумма ущерба, причиненного государству, превысила 2 млн рублей, отметили в ведомстве.

Материалы проверки направили в Следственный комитет. По итогам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Директора филиала «Нацрыбресурса» задержали. Суд отправил его под домашний арест на 1 месяц 16 суток. Фигурант признал свою вину.

