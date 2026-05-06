В Башкирии мужчину отдали под суд за угрозы полицейскому пистолетом-зажигалкой

Житель Абзелиловского района Башкирии попал под суд из-за угроз в адрес полицейского, сообщает прокуратура республики.

В январе в дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина, вооруженный пистолетом, нанес телесные повреждения своей супруге и угрожал ей расправой. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили его у подъезда дома.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина достал предмет, внешне похожий на пистолет, и начал угрожать одному из полицейских. Позднее выяснилось, что это была зажигалка.

Подсудимый признал вину в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Привлекли ли мужчину к уголовной ответственности за избиение жены, не уточняется.

