Врач раскрыл, из-за каких ошибок тонометр может искажать показатели давления

Врач Кондрахин: давление не стоит измерять сразу при ухудшении самочувствия
Привычка надевать манжету тонометра при измерении артериального давления не на голую руку, а на одежду, может искажать результаты. Об этом «Москве 24» рассказал кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, не стоит также проводить измерения сразу после ухудшения самочувствия, потому что при нестабильном состоянии результаты получатся завышенными. Врач посоветовал перед этим посидеть не менее пяти минут и постараться немного успокоиться.

«Что действительно важно, так это соблюдение четкого графика измерений. Проводить их надо два раза – утром и вечером – и всегда примерно в одно и то же время, чтобы организм привык и воспринимал процедуру как ритуал. В противном случае она является для него определенным стрессом, что также влияет на показатели», – пояснил Кондрахин.

Он добавил, что лучше проводить три измерения подряд на обеих руках и учитывать среднюю цифру. Со временем можно будет оставить только ту руку, которая дает более высокие показатели. Эксперт также уточнил, что регулярные замеры артериального давления необходимо делать всем, кому диагностировали гипертоническую болезнь или у кого есть подозрение на нее.

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Валентин Косымский до этого рассказал «Газете.Ru», что при повышенном давлении необходимо вызвать скорую помощь в двух случаях: при появлении сопутствующих симптомов типа головной боли или тошноты и если давление повысилось на фоне принятых препаратов от гипертонической болезни.

