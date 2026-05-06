Зоопсихолог дала советы, которые помогут питомцам пережить грозу

Владельцам домашних животных стоит заранее учитывать прогноз погоды и создавать комфортные условия в квартире, если питомец боится грозы. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог Марианна Гладких.

По его словам, перед непогодой стоит выгулять животное, чтобы не подвергать его стрессу после. В квартире важно закрыть плотными шторами все окна, чтобы не допустить световых эффектов, которые будут усиливать панику и страх. Помимо этого, важно обеспечить питомцу доступ к укромным уголкам, где можно спрятаться. Эксперт отметила, что для животного будет лучше, если во время грозы дома будет кто-то из членов семьи.

«Однако не надо изо всех сил пытаться как-то успокоить питомца: брать на руки, тискать, жалеть, а также вытаскивать из укромного места. В противном случае можно лишь усилить чувство страха, создать ощущение, что происходит действительно что-то нестандартное, опасное. В целом владельцам важно вести себя максимально спокойно, так как животные очень хорошо считывают эмоции», – подчеркнула Гладких.

Она призвала не менять привычную домашнюю обстановку, в том числе не пытаться заглушить гром музыкой, чтобы не усиливать страх и эмоциональное напряжение у животного. Если же его реакция слишком бурная и доводит до обморока, стоит обратиться к специалисту.

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что фейерверки и петарды могут выступать источником стресса для домашних животных, поэтому владельцам важно минимизировать их контакт с раздражителями. По его словам, если это невозможно, стоит отвести питомца в тихое помещение.

