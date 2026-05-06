В Госдуме рассказали, какие долги простят россиянам

С 1 мая 2026 года ФНС получила право самостоятельно списывать безнадежные налоговые долги физических лиц без обращения в суд. Об этом депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал агентству «Прайм».

Налоги будут списывать автоматически: до 500 ₽ при отсутствии судов до 1 ноября прошлого года, и до 10 000 ₽ по спецтребованиям. Списанию подлежат федеральные, региональные и местные сборы, если долг признан безнадежным.

Долг считается безнадежным, если у должника нет имущества, либо его уже нет в живых. Под такую категорию также подпадают случае, когда компания — должник ликвидирована.

До этого стало известно о подготовке Минстроем законопроекта об онлайн-списании долгов за ЖКУ. По данным ведомства, его внесут в Госдуму в случае успешного эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах страны. Также в министерстве сообщили, что на 1 января 2026 года в РФ оплачено 97,9% услуг, собираемость платежей составляет 96,8%.

Ранее Силуанов рассказал о списании долгов регионам по бюджетным кредитам.