Эксперт призвал использовать потенциал отечественной аквакультуры

Костромин: потребление рыбы в РФ нужно сместить с форели на сига, пелядь и чира

Местные виды рыб, особенно сиговые, имеют большой потенциал в отечественной аквакультуре, их необходимо внедрять. Об этом ТАСС заявил директор научного центра изучения водных экологических систем, аквакультуры и здоровья рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Евгений Костромин.

«Мы считаем, что необходимо рассматривать и применять перенаправление доминанты от разведения радужной форели в сторону местных объектов аквакультуры. Это наши местные сиговые рыбы: пелядь, чир, муксун, сиг», — сказал он.

Все эти виды рыб относятся к промысловым, чир, муксун и сиг — к ценным рыбам. Эксперт отметил, что «дикие» группировки этих рыб можно использовать при создании маточных стад и для получения гибридных форм для рыбоводной отрасли.

В настоящий момент основной объект разведения в отечественной аквакультуре — это радужная форель.

