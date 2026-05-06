Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Эксперт призвал использовать потенциал отечественной аквакультуры

Костромин: потребление рыбы в РФ нужно сместить с форели на сига, пелядь и чира
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Местные виды рыб, особенно сиговые, имеют большой потенциал в отечественной аквакультуре, их необходимо внедрять. Об этом ТАСС заявил директор научного центра изучения водных экологических систем, аквакультуры и здоровья рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Евгений Костромин.

«Мы считаем, что необходимо рассматривать и применять перенаправление доминанты от разведения радужной форели в сторону местных объектов аквакультуры. Это наши местные сиговые рыбы: пелядь, чир, муксун, сиг», — сказал он.

Все эти виды рыб относятся к промысловым, чир, муксун и сиг — к ценным рыбам. Эксперт отметил, что «дикие» группировки этих рыб можно использовать при создании маточных стад и для получения гибридных форм для рыбоводной отрасли.

В настоящий момент основной объект разведения в отечественной аквакультуре — это радужная форель.

В апреле китайские биологи обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который может передаться человеку и вызвать редкое глазное заболевание.

До этого врач-диетолог Алена Парецкая рассказала, какие суши и роллы нельзя есть на следующий день после их изготовления. По словам специалиста, если заказ простоял ночь вне холодильника, употреблять его нельзя.

Ранее в России спрогнозировали подорожание суши и роллов.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!