Жилой дом сгорел из-за забытого на плите чайника в Челябинской области

В Челябинской области семья осталась без крыши над головой из-за забытого на плите чайника. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает uralpress.ru.

Инцидент произошел 5 мая на улице Труда в селе Кунашак. Сын хозяина дома поставил кипятиться воду и отвлекся, за это время оставленный без присмотра прибор раскалился.

Началось возгорание, пламя стало охватывать жилище. Жильцы слишком поздно заметили дым и вызвали сотрудников экстренных служб.

Пожарные прибыли на место, когда огонь уже полыхал во всю. Была угроза перекидывания пламени на соседние строения. Застройка в частном секторе плотная. Силами огнеборцев дома рядом удалось отстоять, пожар ликвидировали на площади в 42 квадратных метра. Никто из людей не пострадал.

Ранее 89-летняя женщина совершила спуск по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.