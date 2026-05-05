Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Жилой дом сгорел из-за забытого на плите чайника в Челябинской области

В Челябинской области жилой дом сгорел из-за забытого на плите чайника
ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области семья осталась без крыши над головой из-за забытого на плите чайника. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает uralpress.ru.

Инцидент произошел 5 мая на улице Труда в селе Кунашак. Сын хозяина дома поставил кипятиться воду и отвлекся, за это время оставленный без присмотра прибор раскалился.

Началось возгорание, пламя стало охватывать жилище. Жильцы слишком поздно заметили дым и вызвали сотрудников экстренных служб.

Пожарные прибыли на место, когда огонь уже полыхал во всю. Была угроза перекидывания пламени на соседние строения. Застройка в частном секторе плотная. Силами огнеборцев дома рядом удалось отстоять, пожар ликвидировали на площади в 42 квадратных метра. Никто из людей не пострадал.

Ранее 89-летняя женщина совершила спуск по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!