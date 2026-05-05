В Госдуме возмутились решением суда по делу экс-главы Марий Эл

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» возмутился решением суда по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. По его мнению, подобные решения «вдохновляют» тысячи казнокрадов и взяточников.

«Всего пять лет назад Маркелова приговорили к 13 годам колонии. И вот, пожалуйте на свободу, только еще четыре года поработайте в непыльном местечке, а там, глядишь, мы и это наказание смягчим. Это уже не первый пример, когда коррупционеры избегают положенного наказания. Например, ранее многие известные взяточники выходили по УДО. В случае Маркелова прокуратура обжаловала решение суда, надеюсь, в итоге оно не вступит в силу. Потому что такие решения «вдохновляют» сотни и тысячи других казнокрадов и взяточников. Воруйте, наживайтесь, мы вам даже самый жесткий показательный приговор в итоге смягчим. Это просто насмешка над законом, правосудием и обворованным государством», — заявил Миронов.

Парламентарий отметил, что выступает за отмену условно-досрочного освобождения, амнистии, условного наказания для коррупционеров.

«Никакого УДО, никакого смягчения наказания для взяточников! Коррупционер должен сидеть от звонка до звонка, в пример остальным. Кроме того, наше программное требование — ужесточить наказание за коррупцию, при крупных хищениях приравнять ее к госизмене. Госдуме давно пора поддержать эти превентивные антикоррупционные меры», — заключил Миронов.

До этого стало известно, что суд в Рязанской области заменил экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. В 2022 году в доход государства были обращены 138 объектов недвижимости и земельных участков, принадлежавших Маркелову и аффилированным с ним лицам. При этом свою вину экс-губернатор не признал.

Ранее в Госдуме назвали высшее образование в России «непозволительной роскошью».