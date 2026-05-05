Москвичка ворвалась в чужую квартиру после праздника и легла спать

В Москве девушка заснула в чужой квартире после того, как отметила праздники

Жительница Москвы случайно забрела в чужую квартиру после бурных праздников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказала хозяйка квартиры, она находилась в жилье одна, когда услышала странные звуки из соседней комнаты. Там она обнаружила незнакомку, которая легла на кровать и заснула.

«Не смутила ее ни чужая постель, ни наличие в квартире домашних животных», – сообщается в публикации.

Во время разговора выяснилось, что гостья вернулась домой после того, как отметила с подругами майские праздники, но перепутала этаж.

