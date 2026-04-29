Россиянам напомнили о штрафах за неподачу декларации 3-НДФЛ

Россиянам, которые обязаны подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год, но не сделают этого до 30 апреля 2026 года включительно, грозит штраф. Его размер составляет 5% от суммы налога к доплате за каждый полный или неполный месяц просрочки, рассказал «Газете.Ru» адвокат, старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Максим Ровинский.

«Минимальный штраф составляет 1 тыс. рублей, а максимальный не может превышать 30% от суммы налога. Если по декларации налог платить не нужно, например из-за зачета ранее уплаченной суммы, штраф за несдачу декларации в срок все равно составит 1 тыс. рублей. Несвоевременная подача декларации может привести и к другим последствиям. Если человек не подаст 3-НДФЛ, налоговая инспекция может рассчитать налог на основании уже имеющихся у нее данных — например, сведений из Росреестра, банков или от работодателей. В этом случае налог могут определить без учета вычетов и льгот, на которые налогоплательщик мог бы претендовать при своевременной подаче декларации», — отметил Ровинский.

По его словам, например, при продаже машины, которой налогоплательщик владел менее трех лет, налог будет рассчитан без учета расходов, понесенных при покупке, и эти расходы можно было бы заявить в декларации.

Адвокат добавил, что срок уплаты налога за 2025 год установлен отдельно — не позднее 15 июля 2026 года. Если налог не будет уплачен вовремя, могут начисляться пени за каждый день просрочки, их размер составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, предупредил Ровинский. Кроме того, за неуплату или неполную уплату налога из-за занижения налоговой базы, неправильного расчета или иных неправомерных действий предусмотрен отдельный штраф — 20% от неуплаченной суммы, а при умышленном нарушении — 40%, сказал адвокат.

Он отметил, что на практике налогоплательщика могут одновременно привлечь к ответственности и за несвоевременную подачу декларации, и за неправомерную неуплату налога. Если начисленные суммы не будут погашены добровольно, налоговый орган вправе применить меры принудительного взыскания, включая арест счетов, удержание из зарплаты и обращение взыскания на имущество, констатировал Ровинский. При крупных долгах возможны ограничения на выезд за границу, а в отдельных случаях — уголовная ответственность, предупредил эксперт.

Ровинский подчеркнул, что россияне нередко ошибочно считают, будто не обязаны подавать 3-НДФЛ. Такая обязанность может возникнуть, например, при сдаче имущества в аренду, даже если сумма небольшая или договор не зарегистрирован в Росреестре, сказал адвокат. Декларация также требуется при продаже имущества, находившегося в собственности меньше минимального срока владения, если доходы превышают установленные пороги, уточнил эксперт. Кроме того, 3-НДФЛ нужно подавать при получении доходов из-за рубежа — например, процентов по иностранным вкладам, дивидендов от зарубежных компаний, выплат от иностранных работодателей или заказчиков, добавил адвокат. Декларированию также могут подлежать выигрыши свыше 4 тыс. рублей, если налог не был полностью удержан у источника выплаты, и дорогие подарки не от близких родственников — недвижимость, транспорт, акции, доли или паи, заключил Ровинский.

