В Тверской области подростка без признаков жизни нашли в водоеме

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства, при которых подросток попал в водоем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
16-летний молодой человек из Кесовой Горы пропал в конце прошлого месяца. В последний раз его видели 25 апреля. Предполагалось, что он отправился в другую деревню.
На поиски юноши вышли волонтеры и представители профильных органов, за все дни поисков они обследовали более 300 километров. Также были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. По факту исчезновения несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.
«Ежедневно с применением поисковых собак и квадрокоптеров проводились поисковые мероприятия на предмет обследования участков местности, заброшенных строений, лесных массивов и водоемов», – рассказали в Следкоме.
В результате молодого человека обнаружили 5 мая без признаков жизни. Его нашли в водоеме поселка Кесова Гора. Каких-либо видимых повреждений на нем не обнаружили.
Следователи назначили экспертизу и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.
