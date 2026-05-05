В Тверской области подростка без признаков жизни нашли в водоеме

В Тверской области пропавшего в апреле подростка нашли на дне водоема

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства, при которых подросток попал в водоем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

16-летний молодой человек из Кесовой Горы пропал в конце прошлого месяца. В последний раз его видели 25 апреля. Предполагалось, что он отправился в другую деревню.

На поиски юноши вышли волонтеры и представители профильных органов, за все дни поисков они обследовали более 300 километров. Также были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. По факту исчезновения несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

«Ежедневно с применением поисковых собак и квадрокоптеров проводились поисковые мероприятия на предмет обследования участков местности, заброшенных строений, лесных массивов и водоемов», – рассказали в Следкоме.

В результате молодого человека обнаружили 5 мая без признаков жизни. Его нашли в водоеме поселка Кесова Гора. Каких-либо видимых повреждений на нем не обнаружили.

Следователи назначили экспертизу и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

