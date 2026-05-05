Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Тверской области подростка без признаков жизни нашли в водоеме

В Тверской области пропавшего в апреле подростка нашли на дне водоема
Pixabay

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства, при которых подросток попал в водоем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

16-летний молодой человек из Кесовой Горы пропал в конце прошлого месяца. В последний раз его видели 25 апреля. Предполагалось, что он отправился в другую деревню.

На поиски юноши вышли волонтеры и представители профильных органов, за все дни поисков они обследовали более 300 километров. Также были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. По факту исчезновения несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

«Ежедневно с применением поисковых собак и квадрокоптеров проводились поисковые мероприятия на предмет обследования участков местности, заброшенных строений, лесных массивов и водоемов», – рассказали в Следкоме.

В результате молодого человека обнаружили 5 мая без признаков жизни. Его нашли в водоеме поселка Кесова Гора. Каких-либо видимых повреждений на нем не обнаружили.

Следователи назначили экспертизу и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии пропали две туристки.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!