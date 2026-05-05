Российский подросток купил пункт выдачи заказов, чтобы украсть оттуда видеокарты

В Ленинградской области перед судом предстанет 16-летний подросток, который купил пункт выдачи заказов (ПВЗ) ради кражи видеокарт. Об этом сообщает СУ СК России по региону,

По версии следствия, подросток купил у индивидуального предпринимателя пункт выдачи заказов в Сертолово и, получив его с распоряжение, решил провернуть аферу. Используя чужие аккаунты в мобильном приложении, юноша оформил заказы на партию дорогостоящих видеокарт в свой же пункт выдачи заказов.

Оплачивать этот товар он не планировал. Дождавшись поступления коробок, подросток тайно вынес их и распорядился добычей по своему усмотрению. Ущерб превысил 1 млн рублей.

В отношении подростка завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

