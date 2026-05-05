Мексиканец признал себя виновным в выдаче себя за агента пограничной службы США

Мексиканец Джейми Эрнесто Альварес-Гонсалес признал себя виновным в том, что выдал себя за агента Пограничной службы США, чтобы отвлекать офицеров от иммиграционных рейдов в Южной Калифорнии, пишет SF Gate.

Альварес-Гонсалес наклеил на лобовое стекло своей машины эмблему Пограничной службы, установил на крыше муляжи радиоантенн, а к зеркалу заднего вида подвесил наручники. Также у него оказался поддельный значок ФБР.

Однако, когда Джейми лично столкнулся с офицерами, он начал кричать нецензурную брань и требовать, чтобы они покинули район. Согласно материалам дела, затем подъехали еще три машины, которые начали преследовать агентов на шоссе. Сам обвиняемый записал видео, где хвастался, что активно ищет иммиграционных офицеров и привел «подкрепление».

Помимо выдачи себя за сотрудника полиции, Альварес-Гонсалес признал вину по трем эпизодам незаконного хранения огнестрельного оружия. Как выяснила прокуратура, мужчина въехал в США 10 лет назад по туристической визе, срок действия которой давно истек.

Ранее в США расширили усилия по лишению гражданства иммигрантов.