В Сочи похоронили участницу команды КВН «Утомленные солнцем»

Погибшую в ДТП участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко похоронили на Верхне-Высоком кладбище в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ритуальное агентство «Мавзолей».

Прощание с артисткой прошло у нее дома.

2 мая стало известно, что 53-летнюю Рыбалко сбила машина в Адлере. По данным Telegram-канала Mash, 53-летняя артистка переходила трассу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Рыбалко выступала за команду «Утомленные солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х. Она была одной из самых ярких участниц. Вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой Рыбалко помогла команде завоевать чемпионство в 2003 году. После этой победы она не пошла в шоу-бизнес, а участвовала только в юбилейных играх.

На сцене артистка в последний раз появлялась около 10 лет назад, когда «Утомленные солнцем» участвовали во «встрече выпускников» КВН и спецпроекте к 55-летию клуба.

Ранее юмористка Борщева высказалась о кончине своей коллеги Рыбалко.