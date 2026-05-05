Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Охранники московского ЖК избили компанию из-за чая

SHOT: в Москве охранники ЖК избили компанию из-за чая
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Москве охранники одного из жилых комплексов набросились на отцов с детьми из-за чая. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел 3 мая, когда мужчина с 18-летним сыном, другом и его 17-летним ребенком вышли из заведения «Здрасте» — в руках у членов компании был чай с лимоном. Однако охранники ЖК бизнес-класса Foriver заподозрили, что в стаканах алкоголь, и подошли к компании. При этом представиться сотрудники отказались, между двумя группами началась перепалка, которая переросла в потасовку.

Кроме того, к охранникам подключились их знакомые. По словам пострадавших, их били руками и ногами. У сына заявителя диагностировали перелом руки, ушибы, травму колена и резаные раны. Сам мужчина получил сотрясение мозга, гематомы на лице и перелом челюсти. В больнице зафиксировали побои и написали заявление в полицию.

Позже представители ЧОПа извинились перед пострадавшими и просили отозвать заявление. В управляющей компании Sminex заявили, что участников драки отстранили, а предприятие оштрафовали. Ранее Росгвардия уже находила нарушения в работе охраны этого жилого комплекса.

Ранее в Новосибирске девушку избили после отказа познакомиться.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!