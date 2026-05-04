«Протащили по асфальту»: в Новосибирске девушку избили после отказа познакомиться

Жительница Новосибирска обвинила молодых людей в избиении около бара. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел на Коммунистической улице. По словам подруги пострадавшей, двое мужчины подошли к девушке и пытались познакомиться, но она отказала. После этого пострадавшую избили.

«Они подошли сзади, схватили ее за волосы и несколько раз протащили по асфальту», – рассказала подруга.

В какой-то момент молодые люди увидели приближающихся полицейских и уехали с места на машине.

В результате пострадавшая обратилась в полицию. Поймали ли молодых людей, не уточняется.

На фото, сделанных после нападения, заметно, что у девушки есть повреждения на предплечьях и спине.

Как рассказали представители бара, они не знали об этой ситуации, так как избиение не попало в поле зрения хи камер видеонаблюдения. Они уже связались с пострадавшей.

Ранее в Дагестане учительница отказалась стать второй женой мужчины и была изнасилована.

 
