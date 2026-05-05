Ортодонт рассказала, как самостоятельно проверить прикус ребенка

Врач Рамазанова: на прикус ребенка может повлиять привычка сосать палец
Проблемы с прикусом у ребенка могут быть врожденными или сформированными из-за вредных привычек, особенностей рациона и позднего обращения к врачу. Для того чтобы снизить риски серьезных проблем со здоровьем, родителям важно самостоятельно следить за образом жизни малыша. Об этом aif.ru рассказала врач-ортодонт Надия Рамазанова.

Специалист объяснила, что на прикус влияют привычка сосать палец, длительное употребление только мягкой еды, в результате которого замедляется развитие челюстей, давление посторонних предметов на зубы, а также длительное использование пустышки.

По словам ортодонта, родителям следует обращать внимание на дыхание и глотание ребенка.

«Дыхание через рот во сне — частый признак неправильного положения языка. Также важно наблюдать, как ребенок глотает: не прокладывает ли язык между зубами, не напрягает ли чрезмерно мышцы лица. Визуальный осмотр тоже дает много информации», — предупредила она.

Врач подчеркнула, что обратное перекрытие щели между зубами, асимметрия или скученность из-за смыкания зубов является поводом для обращения за медицинской помощью.

Также важно обращать внимание на смыкание зубов — отклонения, асимметрия или скученность являются поводом для консультации. При этом даже при отсутствии явных проблем малыша важно водить на прием к ортодонту с 3-4 лет. В этом возрасте можно оценить развитие прикуса, выявить риски и начать необходимую мягкую коррекцию.

