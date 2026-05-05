Диетолог напомнила о пользе любимой многими летней ягоды

В малине содержатся биофлавоноиды и антиоксиданты. Можно смело съедать до полукилограмма этой ягоды в день, разделив на два-три приема. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Зимняя привозная малина не обладает теми же свойствами, что летняя. Поэтому наслаждаться сезоном нужно сполна, но в рамках разумного. Не пытайтесь заменить ею весь рацион. И помните: ягода — это десерт и удовольствие, а не таблетка от ожирения», — сказала Королева.

В рационе должен быть баланс белков, жиров и углеводов, напомнила она.

Недавно ученые из Фармацевтического колледжа Галготиас (Индия) пришли к выводу, что вещества в составе малины могут защищать организм от хронического воспаления и связанных с ним заболеваний.

По данным авторов исследования, активные компоненты малины способны воздействовать на ключевые сигнальные пути, связанные с воспалением, включая MAPK, NF-κB и JAK-STAT. Они помогают снижать выработку провоспалительных молекул и подавлять активность процессов, лежащих в основе хронических недугов.

