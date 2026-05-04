Названа ягода для укрепления здоровья печени и кишечника

Экстракт малины может снижать повреждение и уменьшать накопление жира при метаболической жировой болезни. К такому выводу пришли ученые из Чжэцзянского китайского медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В эксперименте на животных исследователи смоделировали заболевание, кормя мышей жирной пищей в течение 12 недель. После этого части из них начали давать водный экстракт малины. В результате у животных из экспериментальной группы снизились признаки повреждения печени, уменьшилось накопление жира в тканях и улучшились показатели липидного обмена — процессов переработки жиров в организме.

Ученые связывают обнаруженный эффект с влиянием на кишечную микробиоту — совокупность бактерий, живущих в кишечнике.

«Экстракт малины увеличивал количество полезных микроорганизмов, в частности бактерий рода Ileibacterium, а также укреплял кишечный барьер, который защищает организм от проникновения вредных веществ», — отметили ученые.

Дополнительно было зафиксировано повышение уровня инозина — молекулы, участвующей в обмене веществ. В лабораторных экспериментах это вещество снижало накопление жира в клетках печени, а также уменьшало воспаление и окислительный стресс — процессы, лежащие в основе повреждения тканей.

Авторы подчеркивают, что полученные данные пока ограничены доклиническими исследованиями, однако указывают на потенциал малины как основы для функциональных продуктов, направленных на поддержку здоровья печени.

Ранее ученые выяснили, что малина защищает организм от воспалительных заболеваний.