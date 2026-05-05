Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В «Яндексе» рассказали о способах заказа такси при ограничении интернета

«Яндекс»: заказ такси при ограничении интернета доступен по телефону «Яндекс Go»
Алексей Майшев/РИА Новости

При ограничении доступа к интернету заказать такси можно либо по номеру телефона, который предложит сервис «Яндекс Go», либо через мобильное приложение, используя подключение к Wi-Fi. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

В компании отметили, что в такой ситуации пассажиру стоит связаться с водителем по телефону, чтобы убедиться, что он едет в нужную точку и будет вовремя. При заказе такси по телефону поездку следует оплачивать наличными, а при заказе через Wi-Fi после восстановления интернета нужно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно.

Желающим арендовать автомобиль в «Яндексе» рекомендовали дождаться восстановления сети, если из-за нестабильного интернета не получается взять каршеринг.

В компании напомнили, что, если соединение пропало уже после начала поездки, завершить ее можно с помощью функции Bluetooth-дверей. Для этого нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем через приложение перевести автомобиль в режим ожидания.

До этого сообщалось, что операторы связи начали предупреждать жителей столицы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сбер дал рекомендации при ограничениях мобильного интернета.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!