На Ямале мужчина выжил после того, как знакомая во время ссоры вонзила нож ему в сердце

В Новом Уренгое мужчина выжил после того, как знакомая вонзила нож ему в сердце

В Новом Уренгое будут судить женщину, которая вонзила нож знакомому прямо в сердце. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел в марте — компания распивала спиртные напитки и внезапно между женщиной и ее знакомым вспыхнул конфликт, его причины не уточняются.

В какой-то момент ссоры женщина сходила на кухню за ножом и нанесла мужчине один прицельный удар прямо в область сердца. Мужчина чудом выжил — свидетель нападения вовремя пресек действия агрессорши. Пострадавшему своевременно оказали врачебную помощь.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

