В Оренбурге казан взорвался прямо у повара в руках

В Оренбурге повар попал в больницу после взрыва казана на кухне
Кадр из видео/Александр Александр/VK

Повар из Оренбурга оказался в больнице после приготовления плова. Об этом сообщает 56orb.

Мужчина по имени Александр решил приготовить это блюдо в афганском казане. Какое-то время проблем не было, но в момент, когда предмет нужно было переставить, он внезапно взорвался в руках у специалиста.

Во время хлопка мужчину, как он сам рассказал, отбросило в стену, и он ударился головой. У него также наблюдались проблемы со зрением и ожоги.

«В момент происшествия рядом находились члены его семьи – они также получили травмы и ожоги различной степени тяжести», – сообщается в публикации.

В результате повар попал в больницу. Медики сначала взялись за его зрение, затем удалили поврежденные ожогами участки кожи. По словам Александра, сейчас он различает только силуэты.

Предположительно, причиной произошедшего мог стать производственный брак казана. Наиболее вероятно, из-за неисправности предмет не выдержал давления.

Ранее в Крыму у мальчика в руках взорвался боеприпас.

 
