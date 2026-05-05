Испанская актриса использовала сперму умершего сына для суррогатного материнства
ana_obregon_oficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Испанская актриса стала бабушкой, использовав замороженную сперму умершего сына для суррогатного материнства, пишет Mirror.

Ана Обрегон, 71-летняя актриса, телеведущая и светская львица, потеряла своего 27-летнего сына Алесса Лекио в 2020 году. Мужчина умер от редкого рака костей — саркомы Юинга, но за неделю до смерти он выразил желание иметь ребенка и признался родителям, что заморозил сперму, узнав о диагнозе.

По словам телезвезды, Алесс говорил, что мечтал назвать первую дочь Аной в ее честь и иметь в общей сложности пятерых детей. Обрегон исполнила его волю, отправившись в США, где нашла донора яйцеклеток и суррогатную мать, так как в Испании такая практика запрещена с 2006 года.

В марте 2023 года на свет появилась Анита Сандра — биологическая внучка Аны. В посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посвященном ее дню рождения, Обрегон призналась, что «переродилась», одномоментно став бабушкой и матерью в свои 70 лет.

«Сегодня исполняется три года с тех пор, как я переродилась и впервые обняла тебя. Потому что, делая это, я также обняла частичку твоего отца. Ты хорошая, умная, чуткая, и у тебя такое же чувство юмора, как у твоего отца. Я расскажу тебе о мужестве твоего отца и о том жизненном уроке, который он преподал нам всем. Я расскажу тебе, как сильно он мечтал обнять тебя, заботиться о тебе и любить тебя, хотя сейчас он делает это с небес», — говорится в публикации.

