Россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за комментария в соцсетях

Житель Ненецкого автономного округа (НАО) стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма и пропаганде террористической деятельности. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, в мае прошлого года фигурант на странице одной из групп в социальной сети опубликовал комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности. Пост находился в открытом доступе, подчеркивается в заявлении.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в тексте.

Как рассказали в СК, в доме 39-летнего мужчины был проведен обыск. Во время него специалисты изъяли носители информации, имеющие значение для следствия. Сейчас следователи продолжают собирать доказательную базу и общаются со свидетелями по делу.

27 апреля пенсионера из Керчи приговорили к шести годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности. В Федеральной службе безопасности России пояснили, что 64-летний мужчина публиковал в интернете комментарии с призывами к нанесению ударов беспилотниками по Красной площади в Москве.

Ранее комиссия лингвистов и психологов обнаружила в интервью Аллы Пугачевой оправдание терроризма.