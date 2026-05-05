Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за комментария в соцсетях

СК России: жителя НАО заподозрили в публичном оправдании терроризма

Житель Ненецкого автономного округа (НАО) стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма и пропаганде террористической деятельности. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, в мае прошлого года фигурант на странице одной из групп в социальной сети опубликовал комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности. Пост находился в открытом доступе, подчеркивается в заявлении.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в тексте.

Как рассказали в СК, в доме 39-летнего мужчины был проведен обыск. Во время него специалисты изъяли носители информации, имеющие значение для следствия. Сейчас следователи продолжают собирать доказательную базу и общаются со свидетелями по делу.

27 апреля пенсионера из Керчи приговорили к шести годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности. В Федеральной службе безопасности России пояснили, что 64-летний мужчина публиковал в интернете комментарии с призывами к нанесению ударов беспилотниками по Красной площади в Москве.

Ранее комиссия лингвистов и психологов обнаружила в интервью Аллы Пугачевой оправдание терроризма.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!