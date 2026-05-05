Мужчина надругался над девочкой-подростком в подъезде дома на юге Москвы

В Москве вынесли приговор мужчине за совершение насильственных действий сексуального характера. Его жертвой стала девочка 2009 года рождения, сообщает СУ СКР по городу.

Фигурант напал на ребенка в подъезде дома на улице Воронежской 30 августа 2025 года. Из материалов дела следует, что мужчина надругался над несовершеннолетней, после чего она рассказала о произошедшем родителям, а те сразу обратились в полицию.

Подозреваемым оказался 37-летний местный житель, его признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

До этого на Кубани юноша надругался над 14-летней школьницей. По данным суда, инцидент произошел в станице Ереминской. Обвиняемый в лесу встретил знакомую девочку. Он изнасиловал, бросил ее и скрылся. Лабинский районный суд Краснодарского края приговорил 20-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы.

Ранее россиянин ворвался в квартиру к девочке и изнасиловал ее.