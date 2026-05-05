В СК назвали причину взрыва в общежитии в Малоярославце

Утечки газа из газопровода стала причиной взрыва в многоквартирном доме в Малоярославце Калужской области. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале.

«По версии следствия, сегодня в квартире на третьем этаже трехэтажного общежития... произошел хлопок с последующим возгоранием в связи с утечкой бытового газа из газопровода», — говорится в сообщении.

В результате ЧП пострадали двое мужчин и одна женщина.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели, в управляющей компании и в службе газового хозяйства проведены обыски, добавили в СК.

Частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа произошло в Малоярославце утром 5 мая. В результате инцидента пострадали два человека, одна женщина оказалась под завалами.

