Стало известно, когда жители Кузбасса начнут зарабатывать по 200 тысяч рублей

Через несколько лет жители Кузбасса смогут получать заработную плату размером около 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил Сiбдепо со ссылкой на аналитиков РИА Рейтинга.

«В большинстве российских регионов зарплата половины работающих может превысить 200 тысяч рублей с учетом покупательной способности в 2034 году, однако нескольким регионам на это может потребоваться 15 и более лет», — рассказали эксперты.

Аналитики подчеркнули, что через 5 с половиной лет каждый 4-й житель Кузбасса сможет получать примерно 200 тысяч рублей ежемесячно. При этом меньше через 9 лет зарабатывать такие деньги удастся половине населения, а в 2037 году такая зарплата может быть у 75% жителей.

При этом, по словам экспертов, с такими показателями регион занял 35 место в рейтинге. На первой строчке расположился ЯНАО, где уже через 1,8 года каждый 4-й житель сможет получать такую заработную плату.

Ранее шахтеры Кузбасса рассказали о долгах по зарплате.