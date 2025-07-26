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В США ребенок погиб после заражения амебой в популярном озере

Mirror: в США мальчик искупался в озере Мюррей и умер от поедающей мозг амебы
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Nataliia Skliar/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Каролине 12-летний Джейсен Карр скончался от редкой и смертельно опасной инфекции, вызванной бактерией Naegleria fowleri, которой он, по предварительным данным, заразился во время купания в озере Мюррей. Об этом сообщила британская газета Mirror.

Опасная амеба, получившая неофициальное название «пожиратель мозга», вызывает тяжелое воспаление головного мозга. Несмотря на то что озеро считается популярным местом отдыха и ежегодно привлекает множество туристов, никаких предупреждений о рисках заражения размещено не было.

Симптомы инфекции у Джейсена появились 7 июля. Его семья, выступив через адвоката Тайлера Бейли, сообщила, что глубоко потрясена трагедией и признательна за слова поддержки. Родственники намерены выяснить обстоятельства заражения, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи. Они также выразили благодарность врачам и персоналу детской клиники, где мальчику оказывали помощь.

По словам близких, ребенок стойко переносил болезнь, несмотря на тяжелое течение. Лечение потребовало значительных расходов, и для помощи семье был организован сбор средств.

Как уточнили в Департаменте общественного здравоохранения Южной Каролины, заражение, скорее всего, произошло именно в водоеме Мюррей. По статистике Mail Online, с 1962 по 2023 год в США было зарегистрировано 164 случая инфицирования Naegleria fowleri, и лишь четверым удалось выжить.

Ранее медики предупредили об опасных инфекциях после купания в морях Турции.

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