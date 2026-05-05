HR-отделы больше всех откладывают на майские свдинутые дела

Большинство команд работают без сбоев в конце апреля, но там, где сроки уже поехали, длинные выходные становятся удобной причиной для переноса. Это показало исследование Kaiten, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики изучили 123 тысячи рабочих задач с дедлайном в апреле 2026 года в 350 компаниях и выяснили, как майские праздники влияют на рабочие процессы.

Из всех задач с апрельским дедлайном на праздники перенесли только 3%. Однако среди задач, которые и так уже сдвигали хотя бы раз, картина совсем иная: 15,71% из них отправились в майские. Разница — в пять раз.

«Майские не останавливают работу, но для задач, которые и так буксуют, включается паттерн «давайте уже после майских», — отмечают аналитики.

Интересно, что 6,34% задач сдвинули на период 1–11 мая, а 9,37% — на 12 мая и позже. Команды не планируют работать в праздники — они откладывают на «после». Этот сценарий встречается в полтора раза чаще.

Среди компаний лидером по переносам оказался средний бизнес. Организации с численностью сотрудников от 201 до 1000 человек сдвигают задачи за майские в четыре раза чаще, чем компании с 51–200 сотрудниками (3,66% против 0,92%). У крупного бизнеса (более 1000 человек) этот показатель составляет 2,59%, у малого (до 50 человек) — 1,89%.

По отраслям чаще всего задачи переносят застройщики (4,24%), представители онлайн-образования (4,06%) и банки со страховыми компаниями (3,11%). Рекламные агентства (0,45%), медиа (0,56%) и общепит (0,79%) почти не сдвигают дела на праздники — у них работа, видимо, не останавливается.

Среди подразделений рекордсменом по переносам оказался HR. В отделах персонала за майские уехало 24% сдвинутых задач — каждая четвертая. Для сравнения: в IT-разработке этот показатель составляет 14%, в маркетинге — 10%, а в службе поддержки — всего 5%. Наем и HR-процессы оказались максимально чувствительны к длинным выходным.

Дарья Лебедева, СМО Kaiten, комментирует результаты исследования:

«Есть популярный миф: на майские все встает. Мы проверили на данных — и нет, не встает. Работа идет. Но если у задачи уже начали ехать сроки, майские каникулы становятся удобным моментом, чтобы сказать «доделаем после праздников». Причем «после» — ключевое слово. Команды не собираются работать в выходные, они сразу планируют на 12 мая и дальше. Это полезно знать: если у вас важный запуск в конце апреля, закладывайте буфер не на майские, а на «после майских».

