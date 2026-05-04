В Башкирии женщина не поверила сотрудникам банка и лишилась 8,7 млн рублей

Жительница Башкирии стала жертвой мошенников, поверив «страховщикам». Об этом сообщает управление МВД по региону.

30-летняя женщина из Агидели рассказала, что аферисты представились ей сотрудниками страховой компании и заявили, что неизвестные получили доступ к ее счету. Якобы чтобы не потерять средства, она должна отправить их на указанные реквизиты.

Женщина поверила и отправилась в банк. Там сотрудники заподозрили, что клиентка находится под влиянием злоумышленников и сказали об этом, но россиянка заявила, что деньги ей нужны на покупку жилья.

«В итоге более 2,2 миллиона рублей она перевела через банк. Остальное – больше 6,5 миллиона рублей – отдала «курьерам», которые приехали за наличными», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В полиции напомнили, что «безопасных счетов», на которые нужно перевести средства или отправить посредством курьеров, не существует.

