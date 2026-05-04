Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Башкирии женщина не поверила сотрудникам банка и лишилась 8,7 млн рублей

В Агидели женщина отдала лжестраховщикам 8,7 млн рублей
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Башкирии стала жертвой мошенников, поверив «страховщикам». Об этом сообщает управление МВД по региону.

30-летняя женщина из Агидели рассказала, что аферисты представились ей сотрудниками страховой компании и заявили, что неизвестные получили доступ к ее счету. Якобы чтобы не потерять средства, она должна отправить их на указанные реквизиты.

Женщина поверила и отправилась в банк. Там сотрудники заподозрили, что клиентка находится под влиянием злоумышленников и сказали об этом, но россиянка заявила, что деньги ей нужны на покупку жилья.

«В итоге более 2,2 миллиона рублей она перевела через банк. Остальное – больше 6,5 миллиона рублей – отдала «курьерам», которые приехали за наличными», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В полиции напомнили, что «безопасных счетов», на которые нужно перевести средства или отправить посредством курьеров, не существует.

Ранее россиян предупредили о схеме обмана ветеранов перед 9 мая.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!