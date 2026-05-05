Telegram за сутки заблокировал более ста тысяч каналов и групп

Мессенджер Telegram за последние сутки заблокировал 103 259 сообществ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было заблокировано 103 259 сообществ, что является одним из самых высоких показателей за последнее время», — говорится в публикации.

Ранее сопоставимый показатель был зафиксирован 1 мая. С начала месяца общее число заблокированных групп и каналов превысило 385 тыс., из них свыше 900 сообществ были связаны с террористической деятельностью.

С начала 2026 года в Telegram заблокировали свыше 14,3 миллиона сообществ, включая десятки тысяч террористических ресурсов.

В Telegram поясняли, что модерация ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей, а также проактивный мониторинг с использованием машинного обучения. С начала 2024 года к этим механизмам добавлены инструменты модерации на базе искусственного интеллекта.

До этого Forbes заявлял, что давление на Telegram в России могут снизить за счет ослабления блокировок. Власти рассчитывают, что этот шаг поможет снять социальное напряжение, которое нарастает в обществе с начала текущего года на фоне налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.

