Telegram за сутки заблокировал более ста тысяч каналов и групп

РИА Новости: Telegram за сутки заблокировал 103 259 сообществ
Мессенджер Telegram за последние сутки заблокировал 103 259 сообществ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было заблокировано 103 259 сообществ, что является одним из самых высоких показателей за последнее время», — говорится в публикации.

Ранее сопоставимый показатель был зафиксирован 1 мая. С начала месяца общее число заблокированных групп и каналов превысило 385 тыс., из них свыше 900 сообществ были связаны с террористической деятельностью.

С начала 2026 года в Telegram заблокировали свыше 14,3 миллиона сообществ, включая десятки тысяч террористических ресурсов.

В Telegram поясняли, что модерация ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей, а также проактивный мониторинг с использованием машинного обучения. С начала 2024 года к этим механизмам добавлены инструменты модерации на базе искусственного интеллекта.

До этого Forbes заявлял, что давление на Telegram в России могут снизить за счет ослабления блокировок. Власти рассчитывают, что этот шаг поможет снять социальное напряжение, которое нарастает в обществе с начала текущего года на фоне налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.

Ранее была названа главная причина, почему Telegram не сможет обойти блокировку в России.

 
