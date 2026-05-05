Россиянам раскрыли главную опасность телефонных опросов

IT-эксперт Зыков: телефонные опросы позволяют аферистам собрать образцы голоса
Мошенники часто обманывают россиян фейковыми телефонными опросами, которые преследуют обычно одну из двух целей – сбор персональных данных либо образцов голоса. Об этом в беседе с RT предупредил главред IT-издания Runet Владимир Зыков.

«Во-первых, это голос. Если человека долго держат на линии и задают ему много вопросов, он сам, по сути, отдаёт мошенникам материал для подделки: как он говорит, какие у него интонации, паузы, тембр, привычные слова», — пояснил специалист, отметив, что далее аферисты легко клонируют голос, так как для этого есть множество сервисов.

Далее голос человека могут применить для звонка его родственникам, друзьям, коллегам или создания голосового сообщения – это позволяет усыпить бдительность людей. При этом в ходе опросов обычно мошенники вытягивают со своей жертвы какие-то детали, информацию, в том числе узнают, где живёт человек, где находится в данный момент, кем работает, в какой банк ходит, какие привычки имеет и так далее. Это помогает аферистам создать правдоподобную легенду и обмануть близких человека, заключил Зыков.

Ранее россиянам посоветовали придумать кодовое слово для членов семьи.

 
