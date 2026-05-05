Россиянам посоветовали придумать кодовое слово для членов семьи

Семьям стоит заранее договориться о кодовом слове, которое поможет быстро проверить личность близкого человека в тревожной ситуации и защитит от мошенников. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

«Мошенники все чаще используют давление на эмоции и страх за близких. В таких случаях человек может получить звонок якобы от родственника, который сообщает о ДТП, срочной операции или другой критической ситуации и просит немедленно перевести деньги. Дополнительный риск создают технологии дипфейков: злоумышленники могут подделывать голос или видео. Кодовое слово — это семейный пароль, секрет, известный только самым близким. Его главная задача — подтвердить личность в критической ситуации, когда времени на размышления нет, а ставки высоки», — объяснил Модель.

Он отметил, что кодовое слово не должно быть связано с данными, которые легко найти в соцсетях, не стоит использовать кличку питомца, дату рождения, девичью фамилию или другие очевидные сведения. Лучше выбрать короткое слово или фразу, понятную только членам семьи, посоветовал Модель. Если собеседник не может назвать кодовое слово, разговор нужно сразу прекращать, кем бы человек ни представлялся, добавил эксперт.

Он также рекомендовал семьям подключить пуш-уведомления или СМС о каждой операции по всем картам, включая детские и пенсионные. Перед крупной кражей мошенники нередко проверяют карту небольшими списаниями, и уведомления помогают вовремя заметить подозрительную активность, уточнил Модель.

По его словам, еще одна важная мера — двухфакторная аутентификация, ее стоит включить везде, где это возможно: на «Госуслугах», в мессенджерах, почте и маркетплейсах.

Отдельное внимание эксперт призвал уделить старшим родственникам. По его словам, пожилые люди часто становятся жертвами мошенников не из-за доверчивости, а потому что злоумышленники давят на страх, одиночество и тревогу за близких.

В банковских приложениях можно подключить сервис «второй руки», посоветовал Модель. По его словам, сервис позволяет доверенному родственнику получать уведомления о крупных операциях и вовремя остановить сомнительный перевод, но не дает ему полного доступа к счету. Также пожилым людям стоит помочь оформить самозапреты через Госуслуги — например, на выдачу кредитов, сделки с недвижимостью или оформление новых сим-карт без личного присутствия, призвал Модель.

«Главное семейное правило: мошенники играют на спешке и эмоциях. В любой тревожной ситуации — пауза, звонок близким и проверка через официальные каналы. Быть на связи друг с другом — самая надежная защита для всей семьи от цифровых угроз», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о схеме обмана ветеранов перед 9 мая.