Россиянам назвали минусы солнечных квартир

Если квартира находится на солнечной стороне дома, свет может испортить ремонт — поменять цвет мебели, обоев и дверей. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

«Солнце в интерьере часто воспринимают как подарок квартире, пока через год-два оно тихо переписывает весь ремонт. Самый обидный эффект появляется там, где луч ложится каждый день почти в одно и то же место. Коричневый наличник у двери уходит в рыжину, темный ламинат получает светлую полосу, будто по нему прошлись отбеливателем, обои теряют глубину цвета, мебель рядом с окном начинает отличаться от той же мебели у дальней стены. Для этого не нужна южная панорама во всю стену. Иногда хватает узкой полосы света утром или вечером, особенно если окна без тонирования, штор, жалюзи или пленки с УФ-защитой», — сказал он.

Эксперт уточнил, что светлые оттенки мебели переносят солнечные лучи лучше, чем темные, а больше всего от света могут пострадать двери, которые находятся напротив окна.

«Больше всего рискуют темные и насыщенные оттенки. Шоколадный, венге, графитовый, бордовый, синий, зеленый, ореховый декор выглядят дороже на образцах, но на солнце стареют заметнее. Бежевые, молочные, светло-серые и древесные оттенки средней насыщенности переносят свет спокойнее, потому что потеря пигмента меньше бросается в глаза. Отдельная зона риска — двери и наличники. Они часто стоят прямо у окна или напротив него, при этом покрытие у них тоньше, чем кажется. ПВХ-пленка, экошпон, окрашенный МДФ, натуральный шпон под лаком могут менять тон, если производитель сэкономил на защите от ультрафиолета», — пояснил он.

Орехов подчеркнул, что при ремонте необходимо обращать внимание на характеристики светостойкости материалов.

«У обоев в описании обычно указывают уровень от удовлетворительного до отличного, иногда используют шкалу синей шерсти от одного до восьми. Для солнечной комнаты лучше выбирать значения шесть, семь или восемь, а также плотные виниловые, флизелиновые или окрашиваемые покрытия с пигментом, рассчитанным на световую нагрузку. У ламината и SPC-пола важна стойкость декоративного слоя к УФ-излучению. Для комнат с прямым солнцем лучше искать покрытие, где испытания на изменение цвета указаны отдельно, желательно по шкале около шесть и выше. Для дверей полезно уточнять состав покрытия и наличие УФ-лака или защитного верхнего слоя, особенно при темном декоре», — добавил он.

Эксперт также посоветовал закрывать окна с солнечной стороны шторами, а также периодически передвигать в комнате мебель и ковры.

«На солнечные окна ставят рулонные шторы, плотный тюль, жалюзи или защитную пленку, которая отсекает часть ультрафиолета. Ковры и мебель лучше первое время иногда сдвигать, чтобы пол выцветал равномернее. Темные двери у окна стоит выбирать осторожно, а для комнат с активным солнцем разумнее брать средние древесные оттенки, светлую эмаль или покрытия с заявленной УФ-защитой. Если ремонт только планируется, надо смотреть не только красоту образца в салоне, но и то, как материал будет жить под ежедневным лучом», — заключил Орехов.

