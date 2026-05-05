«Шашлычный синдром» провоцирует тягу к алкоголю, предупредил врач

В теплую погоду, когда россияне все чаще проводят время на природе, у многих людей усиливается тяга к алкоголю, даже если в повседневной жизни она не выражена. О том, с чем это связано, «Газете.Ru» рассказал психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский.

Так называемый «шашлычный синдром» — это неофициальный термин, которым специалисты описывают усиление желания употреблять алкоголь в определенных условиях. Речь идет о сочетании факторов: запах дыма, открытый огонь, еда, компания и отдых на свежем воздухе.

По словам эксперта, в основе этого явления лежит механизм ассоциаций.

«У многих людей формат «шашлыков» на протяжении лет закреплялся вместе с употреблением алкоголя. В мозге формируется устойчивая связка: отдых — дым — компания — алкоголь. В какой-то момент сам контекст начинает запускать тягу», — отметил Рудковский.

Запах дыма и открытый огонь играют здесь особую роль. Они выступают как сильные сенсорные триггеры, которые активируют эмоциональную память. Даже если человек не планировал употреблять алкоголь, сам сценарий отдыха может провоцировать желание «поддержать атмосферу».

Дополнительным фактором становится социальное давление. На пикниках и встречах на природе алкоголь часто воспринимается как норма, а отказ — как отклонение от общего сценария. Это снижает внутренний контроль и повышает вероятность употребления.

«В таких условиях человек чаще принимает решение неосознанно — «за компанию», «чтобы расслабиться», «потому что так принято». При этом запускается уже знакомый поведенческий сценарий», — пояснил специалист.

Особенно уязвимы люди, которые ранее сталкивались с проблемами употребления или находятся в стадии ремиссии. Для них подобные ситуации могут стать триггером срыва.

«Даже при длительном воздержании такие контексты могут возвращать прежние привычки. Это связано не с отсутствием силы воли, а с работой памяти и нейронных связей», — подчеркнул Рудковский.

Эксперт отметил, что опасность «шашлычного синдрома» в его незаметности. В отличие от стрессовых ситуаций, где человек осознает риск, здесь употребление воспринимается как часть отдыха.

«Человек не фиксирует момент, когда делает выбор. Это происходит автоматически, и именно поэтому риск выше», — добавил он.

По словам врача, есть несколько сигналов, которые могут указывать на формирование проблемного поведения: если отдых на природе практически всегда сопровождается алкоголем, если появляется желание «выпить» как обязательной части досуга, или если без алкоголя отдых кажется «неполноценным».

В таких случаях важно пересмотреть привычные сценарии поведения.

«Полезно заранее определять формат отдыха, планировать альтернативы алкоголю и отслеживать свои реакции. Если человек понимает, что определенные ситуации провоцируют тягу, лучше заранее выстраивать стратегию поведения», — отметил специалист.

По словам Рудковского, ключевой момент — это осознанность.

«Важно разделять сам отдых и употребление алкоголя. Шашлыки, общение, природа — это самостоятельные источники удовольствия, и они не требуют обязательного сопровождения алкоголем», — заключил он.

