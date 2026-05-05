В Петербурге раскрыли коррупционную схему при стройке заводов

В Петербурге выявили коррупционную схему при стройке заводов на 66 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали четырех сотрудников коммерческой компании по делу о коррупции при строительстве мусороперерабатывающих заводов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди задержанных — 38-летний заместитель генерального директора и трое его коллег в возрасте от 38 до 50 лет. По данным полиции, они за вознаграждение создавали подконтрольным подрядчикам выгодные условия при выполнении строительно-монтажных работ. Это позволяло увеличивать объемы и стоимость работ на объектах, возводимых по госконтрактам.

По информации правоохранителей, в среднем за каждый объект фигуранты получали около 5 млн рублей. Предварительно, за год их доход составил порядка 66 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Сотрудники полиции провели серию обысков по местам проживания подозреваемых, в том числе в Москве.

В ведомстве сообщили, что фигуранты признали вину в полном объеме. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали бывшего полицейского за кражу 9,6 млн рублей у задержанного.

 
