Бывшего полицейского обвинили в краже почти 10 млн рублей у задержанного в Петербурге

В Петербурге задержали экс-полицейского по подозрению в краже 9,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали бывшего майора полиции за кражу 9,6 млн рублей у задержанного. Об этом стало известно 78.ru.

По данным источника, речь идет о 34-летнем Арсене Магомедове, который участвовал в задержании фигуранта дела по статье о мошенничестве. Инцидент произошел 24 октября 2025 года в апарт-отеле «Ye's Marata».

Сотрудники отдела по экономическим преступлениям грубо задержали подозреваемого, несколько раз ударив по голове, и нашли при нем 13,8 млн рублей. Как сообщается, силовики забрали себе 9,6 млн, а официально оформили лишь 4,2 млн.

Шесть месяцев спустя сотрудники подразделения собственной безопасности МВД задержали Магомедова, уволенного в феврале 2026-го за «нарушение контракта». Теперь ему вменяют превышение полномочий с применением насилия.

Ранее экс-полицейских из Уфы лишили свободы за пытки и вымогательство.