Бывшего полицейского обвинили в краже почти 10 млн рублей у задержанного в Петербурге

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Петербурге задержали экс-полицейского по подозрению в краже 9,6 млн рублей
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали бывшего майора полиции за кражу 9,6 млн рублей у задержанного. Об этом стало известно 78.ru.

По данным источника, речь идет о 34-летнем Арсене Магомедове, который участвовал в задержании фигуранта дела по статье о мошенничестве. Инцидент произошел 24 октября 2025 года в апарт-отеле «Ye's Marata».

Сотрудники отдела по экономическим преступлениям грубо задержали подозреваемого, несколько раз ударив по голове, и нашли при нем 13,8 млн рублей. Как сообщается, силовики забрали себе 9,6 млн, а официально оформили лишь 4,2 млн.

Шесть месяцев спустя сотрудники подразделения собственной безопасности МВД задержали Магомедова, уволенного в феврале 2026-го за «нарушение контракта». Теперь ему вменяют превышение полномочий с применением насилия.

Ранее экс-полицейских из Уфы лишили свободы за пытки и вымогательство.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
