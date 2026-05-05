Тренер раскрыла, можно ли тренироваться на голодный желудок

Тренировки натощак возможны только при легкой физической нагрузке, а при выполнении силовых обязательно поесть за несколько часов до занятия, чтобы избежать головокружения и травм. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«Натощак тренироваться допустимо, но многое зависит от формата нагрузки. Ходьба 30–60 минут, легкий бег, велотренажер в спокойном темпе, мобилити и зарядка переносятся утром нормально. Тяжелые приседы, становая, спринты, кроссфит на максимум, длинное кардио больше часа и тренировка ног с большими весами утром на пустой желудок дают слабость, головокружение и риск травмы. Перед легкой утренней нагрузкой достаточно 300–500 миллилитров воды, перед тяжелой силовой нужен полноценный прием пищи за два-три часа или хотя бы банан с йогуртом за час. Перед любой серьезной нагрузкой нужно учитывать воду, еду и признаки обезвоживания, иначе организм быстро уйдет в минус», — сказала она.

Эксперт уточнила, что от тренировок на пустой желудок лучше отказаться при головокружении по утрам, низком давлении, диабете или плохом сне. Кроме того, после употребления алкоголя, во время беременности или при восстановлении после болезни перед тренировкой лучше съесть банан, тост, кашу или йогурт.

