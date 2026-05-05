Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россельхознадзор предлагает ужесточить оборот ядовитых культур

Россельхознадзор предложил ограничить онлайн-продажу ядовитых растений
WR studio/Shutterstock/FOTODOM

С октября 2026 года на маркетплейсах могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, в регионах страны пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур: специальные реестры опасных растений, выращивание которых запрещено на приусадебных участках, утверждены лишь в 34 субъектах РФ.

«Важно бороться совместными усилиями в зависимости от того, какие растения будут определены в соответствующих перечнях, от категории земель и режима, в соответствии с которым разрешено или запрещено проводить те или иные мероприятия, например механические или химические обработки», – отметили в Россельхознадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что наличие таких растений на землях сельхозназначения и на дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участков.

Ранее сообщалось, что за выращивание некоторых растений, содержащих психотропные вещества, возможна уголовная ответственность.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!