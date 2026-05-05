Россельхознадзор предлагает ужесточить оборот ядовитых культур

С октября 2026 года на маркетплейсах могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, в регионах страны пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур: специальные реестры опасных растений, выращивание которых запрещено на приусадебных участках, утверждены лишь в 34 субъектах РФ.

«Важно бороться совместными усилиями в зависимости от того, какие растения будут определены в соответствующих перечнях, от категории земель и режима, в соответствии с которым разрешено или запрещено проводить те или иные мероприятия, например механические или химические обработки», – отметили в Россельхознадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что наличие таких растений на землях сельхозназначения и на дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участков.

Ранее сообщалось, что за выращивание некоторых растений, содержащих психотропные вещества, возможна уголовная ответственность.