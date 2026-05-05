Профсоюзы Литвы признали полное разрушение железных дорог

Профсоюз железнодорожников Литвы Solidarumas резко раскритиковал состояние инфраструктуры на железных дорогах страны. Об этом сообщает газета Kauno diena.

По данным издания, из-за недостатка инвестиций и бездействия со стороны властей значительная часть стальных магистралей страны общей протяженностью менее 2 тыс. км фактически находится в разрушенном состоянии.

Председатель профсоюза Станислав Федаравичюс считает, что ситуация будет развиваться только в худшую сторону. По его словам, железная дорога уже сейчас переживает системный упадок, а быстрые меры не способны исправить положение.

«Серьезные инвестиции следовало сделать раньше — за неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать годами», — отметил глава ведомства.

Отдельно он указал на дефицит кадров в отрасли: работникам приходится трудиться по 24 часа вместо установленных 12, чтобы закрывать возникающие участки и поддерживать работу.

Представители группы компаний «Литовские железные дороги» признали, что 4 мая сохраняется вероятность задержек поездов — причиной называют несколько аварий, которые произошли в последние недели.

Ранее в Литве произошел сход поезда, прекративший жд-сообщение с Калининградом.

 
