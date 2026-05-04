11-летняя девочка изнасиловала ребенка, помочилась на него и разбила ему голову камнем

В США школьница надругалась над пятилетней девочкой и разбила ей голову

11-летняя девочка из американского штата Огайо может получить серьезный срок за изнасилование пятилетнего ребенка с аутизмом. Об этом сообщает Cleveland.com.

По данным полиции, школьница действовала вместе со своей девятилетней подругой. Девочки изнасиловали пострадавшую, сорвали с нее одежду, помочились и разбили голову камнем.

После того, как о ситуации стало известно, несовершеннолетних задержали. 11-летней фигурантке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Изначально предполагалось, что по развитию ее возраст составляет семь лет, но эксперты в итоге решили, что девочка либо намеренно преуменьшает свой интеллект, либо ее готовили к тому, чтобы она получила соответствующие баллы в тесте на возраст.

По словам защитника школьницы, заключение может нанести ей вред. Тем не менее, суд отправил ребенка под стражу. Там она будет находиться пока должностные лица будут проверять ее на психическую вменяемость для участия в процессе. Дата следующего заседания еще не выбрана.

