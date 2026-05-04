«Почта России» по просьбе граждан урезала возможность следить за посылками

Сервис отслеживания отправлений «Почты России» сменил формат работы: пользователям больше не показывают маршрут посылки на всем пути следования. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на собственные наблюдения и комментарий пресс-службы компании.

До этого в трекинге можно было видеть промежуточные статусы и получать сведения о текущем положении отправления, а также его вес — данные, которые, в частности, помогают оценивать ситуацию при подозрениях в подмене. Теперь в системе отображаются лишь стартовый и финальный этапы доставки.

В «Почте России» отметили, что корректировки внесли по обращениям клиентов.

«На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы», — пояснили в компании.

При этом в пресс-службе считают, что новая схема не является ограничением контроля. По их словам, речь идет о переходе к более простому для пользователя пути отслеживания без избыточной информации при сохранении возможности понимать итог доставки.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании тарифов банков из-за «Почты России».

 
