В Подмосковье школьник хотел отомстить за оскорбление отца, но был избит подростками

В Подмосковье школьник попал в больницу после избиения подростками

В Подмосковье драка «за честь семьи» закончилась госпитализацией 14-летнего участника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал отец, пострадавший услышал оскорбления в адрес родителя со стороны агрессоров и не смог игнорировать эти слова. В результате вместе с 16-летним юношей и другими подростками он спустился в подвал, где и произошла основная часть конфликта. Сначала молодые люди выясняли отношения один на один, но позже к ним присоединились остальные.

«В итоге драка один на один превратилась в массовое побоище – подростка едва не отправили на тот свет», – сообщается в публикации.

В результате 14-летний пострадавший получил сотрясение мозга и гематомы «по всей голове». Он смог самостоятельно добраться домой, где мать вызвала медиков.

Мать 16-летнего юноши якобы извинилась перед семьей и предлагала помощь с лечением, чтобы те не обращались в полицию, но семья планирует добиваться справедливости.

14-летнему школьнику предстоит длительная реабилитация. Из-за лечения он пропустит несколько недель учебы.

