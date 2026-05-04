Мужчина из Казахстана насильно удерживал россиянку взаперти и обрил, чтобы забрать сына

Гражданка РФ обвинила бывшего из Казахстана в удержании их сына
THICHA SATAPITANON/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка прилетела в Казахстан к отцу своего сына и стала пленницей в его доме. Об этом сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на видеообращение женщины.

Как рассказала сама пострадавшая по имени Анастасия, она отправилась в Алматы с трехлетним сыном, чтобы тот мог повидаться с отцом. Пара никогда не состояла в отношениях официально, мальчик родился в России.

Некоторое время все было нормально, но под конец пребывания в стране бывший возлюбленный избил ее. Помимо этого, он побрил женщину налысо и угрожал.

Россиянку также удерживали в квартире в течение приблизительно десяти дней. Когда мужчина уходил по делам, она просила его мать отпустить ее, но родственница
отказывалась. Сам экс-партнер отбирал у Анастасии телефон и писал ее семье, что она якобы заболела. Также мужчина распространил данные женщины и непристойные кадры с ней.

В какой-то момент бывший предложил женщине свободу в обмен на то, что она оставит сына в Казахстане и не будет обращаться в полицию. Анастасия согласилась и после освобождения обратилась к правоохранителям страны.

Как рассказали в департаменте полиции Алматы, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее у россиянки похитили детей и увезли в другую страну.

 
