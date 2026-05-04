Пожилой мужчина заманил 4-летнюю девочку в загон для скота и изнасиловал

В Индии мужчина расправился с девочкой после изнасилования в загоне для скота

В Индии 65-летнего мужчину подозревают в расправе над несовершеннолетней. Об этом сообщает Timeline Daily.

По данным издания, семья заметила, что четырехлетняя девочка пропала, поэтому родственники организовали ее поиски. В процессе были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, на которые ребенок попал вместе с пожилым местным жителем.

Позже выяснилось, что мужчина пообещал девочке еду и под этим предлогов повел к себе. На территории своего участка он отвел пострадавшую в загон для скота, где жестоко изнасиловал. После этого он расправился с «гостьей». Почему он привел к себе именно эту девочку, не уточняется.

В результате мужчину задержали. Когда о произошедшем узнали другие местные жители, они отправились к полицейскому участку и потребовали, чтобы обвиняемого наказали по всей строгости закона. Полицейские заверили их, что сделают все необходимое в течение 15 дней.

