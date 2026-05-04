Подозреваемый в покушении на дочерей короля назвал себя возлюбленным принцессы

Подозреваемого в покушении на принцесс Нидерландов оставили под стражей

В Нидерландах суд оставил под стражей 33-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на принцесс Катарину-Амалию и Алексию. Об этом сообщает издание NL Times.

В публикации отмечается, мужчину задержали в Гааге еще в январе. Тогда он вышел на балкон гостиницы и начал выкрикивать угрозы о том, что «расправиться с ними всеми». Позднее в его номере обнаружили два топора с надписями «Алексия», «Моссад» и нацистским приветствием.

Во время судебного заседания, которое состоялось 4 мая, адвокат задержанного утверждал, что его клиент является монархистом и не собирался причинять вред принцессам. Он также называл себя возлюбленным кронпринцессы Катарины-Амалии — старшей дочери короля Виллема-Александра.

Сейчас мужчина проходит психологические и психиатрические обследования. Следующее предварительное слушание по делу назначено на 27 июля.

Ранее злоумышленники изготовили дипфейки с наследницей престола Нидерландов.