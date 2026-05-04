Трамваям в башкирском городе отключили электричество

Трамваи перестали ходить в башкирском городе Салавате, из-за чего сотрудники стратегических предприятий не могут попасть на работу. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, городскому общественному транспорту отключили электричество из-за долгов перед местной энергокомпанией «Башэлектросбыт». Отмечается, что МУП «Трамвайное управление» не раз судилось с энергетиками из-за задолженности в 3 млн рублей.

В «Трамвайном управленим города Салават» предупредили, что трамваи не будут ходить весь день 4-го и, возможно, 5 мая, передает «Башинформ». При этом городские паблики пишут, что движение остановлено до 14 мая.

Местные жители жалуются, что не могут вовремя попасть на работу. В северной части города, отмечают журналисты, расположены ключевые предприятия города: «Салаватстекло», нефтехимические заводы и другие.

Ранее в Москве столкнулись два трамвая.