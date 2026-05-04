Пермяк попросил таксиста остановиться на полпути до дома, вышел из машины и пропал

В Перми пропавшего после поездки на такси мужчину нашли, но спасти не смогли

Пермские следователи выясняют обстоятельства инцидента с местным жителем, который не вернулся домой, а позже был найден, но не выжил. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 30-летний молодой человек по имени Андрей отправился на корпоратив. После праздника, чтобы доехать домой, он взял такси. Во время поездки он якобы попросил водителя остановиться на полпути и вышел из авто, после чего исчез у железнодорожных путей.

«Нашли его утром следующего дня на улице в одном кроссовке, без куртки и штанов, без рюкзака, телефона и ключей», – сообщается в публикации.

Мужчина был в сознании, но врачи не успели доехать – у мужчины остановилось сердце.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По словам друга, они уже разговаривали с таксистом. По его словам, когда Андрей скрылся, водитель ждал еще полчаса, после чего уехал.

Друг добавил, что близкие ознакомились с переписками молодого человека в соцсетях, но чего-либо настораживающего не заметили.

